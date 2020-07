14 luglio 1789: scoppia la Rivoluzione francese (Di martedì 14 luglio 2020) Il Settecento è un secolo di profondi mutamenti per la storia Europea, un centennio rivoluzionario durante il quale la società si trasforma radicalmente. Rivoluzione industriale, Indipendenza dell’America e Rivoluzione francese – animate dalla temperie culturale dell’Illuminismo – sono gli eventi chiave per comprendere questo secolo. La Rivoluzione francese è in particolar modo rilevante. Ciò poiché … Leggi su periodicodaily

Il web ricorda la Presa della Bastiglia con la morte di Lady Oscar

La data nota nel mondo è quella dell’inizio della Rivoluzione Francese nel 1789. Quest'anno festeggiamenti ridotti per il Covid. Dal giorno successivo tutta la Francia sarà zona verde, segno della fin ...

