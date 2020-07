“Un disastro, la fine del mondo!”. Spiacevole disavventura per Iva Zanicchi, è successo tutto all’improvviso. E le immagini parlano chiaro (Di lunedì 13 luglio 2020) Iva Zanicchi, l’imprevedibile è accaduto davvero. Un video, quello condiviso sul suo profilo Instagram, che in pochissime ore dalla pubblicazione è diventato virale. Un vero e proprio disastro, a cui Iva ha dovuto rimediare con prontezza, rimboccandosi le maniche e ‘armandosi’ di buona volontà. Una disavventura che certamente ha richiesto un duro lavoro. La pioggia e la grandine hanno colto tutti di sorpresa. Il risultato? Il cortile davanti il garage dell’abitazione totalmente allagato: “Incredibile quanta acqua e grandine! Ecco la situazione davanti al mio garage”, e aggiunge: “Anche da voi brutto tempo? Un bacio a tutti”. Iva Zanicchi viene immortalata mentre prova a liberare l’area dall’acqua.



. A riprendere la scena il compagno ... Leggi su caffeinamagazine

CarloCalenda : Può Siracusa, dove si incontrano cultura greca e barocco, stare in un Paese che ha 2 volte gli analfabeti funzional… - CorSport : Disastro #Ferrari, la stampa straniera durissima: 'È un fallimento totale' - matteosalvinimi : Zingaretti ultimo tra i governatori, Raggi penultima tra i sindaci. Un duo catastrofico, simbolo del disastro PD-5… - fede_aresu : @gaIIvghers Non possiamo sapere come si evolve la cosa finché non si vedono gli episodi interi, nei trailer è norma… - romi_andrio : @repubblica On capisco xche abbiamo Franceschini ministro al turismo ...e purtroppo cultura ...un disastro -

Ultime Notizie dalla rete : “Un disastro Siria, la Turchia punta a nord est e usa l’acqua come arma Difesa e Sicurezza