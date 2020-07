Troppi rigori concessi in Serie A, l'ex arbitro Casarin: "Fermiamoci prima di deragliare" (Di lunedì 13 luglio 2020) Paolo Casarin, ex arbitro internazionale e designatore, ha parlato del caos legati ai tanti rigori assegnati per falli di mano a La Gazzetta dello Sport: "Fallo e pena devono avere corrispondenza tra loro, siamo sempre in tempo: Fermiamoci prima ... Leggi su tuttonapoli

fanpage : 'Chi ha fatto le regole non ha mai giocato a calcio', Gattuso non usa mezzi termini - Radio1Rai : ?Fabio #Capello a #RadioAnchioSport: 'Troppi rigori? Assolutamente sì.Basta sfiorare la palla con le mani per avere… - JmanBianconero : Pensando ai troppi #rigori che stanno dando gli #arbitri... È brutto e sembra ingiusto. Ma immaginate se torna la… - Spazio_J : - LALAZIOMIA : -