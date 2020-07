Temptation Island, Alessia Marcuzzi condurrà lo show a settembre (Di lunedì 13 luglio 2020) Temptation Island torna su Canale Cinque a settembre e a condurlo sarà Alessia Marcuzzi. La conferma arriva dai listini di Publitalia che svelano la proposta commerciale dell’azienda del Biscione. Nei palinsesti autunnali compare anche la versione post vacanze dello show di Maria De Filippi dopo quella condotta da Filippo Bisciglia, attualmente in onda. Secondo le prime informazioni anche l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi sarà mista con coppie vip e nip che metteranno alla prova il loro amore. Non a caso su Instagram la produzione di Temptation Island ha annunciato l’inizio di nuovi casting aperti a coppie famose e non famose. Nel 2019, dopo l’addio di Simona Ventura, ... Leggi su dilei

iamellico : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - marghemickey : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - intothevoooid : RT @jupitears: pazzesca la nuova pubblicità di temptation island - lazylavinia : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - StraNotizie : Palinsesti tv: ecco quando torneranno in onda Barbara d'Urso, Maria De Filippi, il GF Vip e Temptation Island di Al… -