Tartaruga soccorsa da un pescatore, aveva un amo nello stomaco (Di lunedì 13 luglio 2020) Una Tartaruga stava galleggiando in agonia per aver ingerito accidentalmente un amo. Fortunatamente un pescatore si è accorto della sua sofferenza e ha avvisato i soccorsi. Stava galleggiando in aperto mare in agonia a causa di un amo che aveva ingerito per sbaglio. Una Tartaruga appartenente alla specie “Caretta Caretta” è stata soccorso al largo … L'articolo Tartaruga soccorsa da un pescatore, aveva un amo nello stomaco proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

