Serena muore a 32 anni, stroncata da una terribile malattia

La giovanissima Serena Mercuri muore a 32 anni dopo una lunga lotta con una terrificante malattia che l'ha debilitata per anni. C'è grande tristezza in queste ore a Civitanova Alta, cittadina in provincia di Macerata in cui nelle scorse ore si è spenta Serena Mercuri. La ragazza era affetta da una tremenda malattia contro la quale ha lottato per anni.

La giovanissima Serena Mercuri muore a 32 anni dopo una lunga lotta con una terrificante malattia che l’ha debilitata per anni. C’è grande tristezza in queste ore a Civitanova Alta, cittadina in provi ...

E’ morta in casa, stanotte, a soli 32 anni. Stava combattendo da tempo contro un male, e alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Lutto a Civitanova per la scomparsa di Serena Mercuri. Lascia la m ...

