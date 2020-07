Prete violentò bimba di 10 anni, mai fatto un giorno di carcere: ora è libero (Di lunedì 13 luglio 2020) Don Paolo Glaentzer, il Prete colto in flagrante mentre violentava una bimba di 10 anni non ha fatto un giorno di carcere ed ora è libero. La storia di abusi di cui si è reso protagonista Don Paolo Glaentzer, sacerdote di Calenzano (Firenze), ha scioccato tutta Italia nel 2018. Il parroco è stato colto in … L'articolo Prete violentò bimba di 10 anni, mai fatto un giorno di carcere: ora è libero è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

infoitinterno : Violentò 15 minorenni nel Catanzarese, prete pedofilo condannato - Piero_Strada : RT @zanardifra: Violentò 15 minorenni nel Catanzarese, prete pedofilo condannato - ruisseau : RT @zanardifra: Violentò 15 minorenni nel Catanzarese, prete pedofilo condannato - ruisseau : RT @RLABUSO: Violentò 15 minorenni nel Catanzarese, prete pedofilo condannato - francagiansol : RT @zanardifra: Violentò 15 minorenni nel Catanzarese, prete pedofilo condannato -

Ultime Notizie dalla rete : Prete violentò