Operazione “Parallelo” a Palermo, 5 arresti (Di lunedì 13 luglio 2020) Cinque arresti a Palermo nell’ambito di una Operazione dei Carabinieri del Noe denominata “Operazione Parallelo”. E’ in corso in queste ore una Operazione dei Carabinieri del Noe di Palermo e del Comando Provinciale di Palermo che stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal Gip del capoluogo siciliano. I fermi arrivano su richiesta della Procura della repubblica-Dda di Palermo. I reati contestati sono attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti pericolosi e non, furto aggravato in concorso e occupazione abusiva di edifici pubblici. Sono in corso arresti e sequestri. L'articolo Operazione ... Leggi su direttasicilia

