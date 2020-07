Migranti infetti, in Calabria pure il Pd scende in piazza contro il governo (Di lunedì 13 luglio 2020) I Migranti positivi al Coronavirus sbarcati a Roccella Jonica, in Calabria, manda in tilt le forze di maggioranza. A protestare per il trasferimento ad Amantea dei 13 pakistani infetti tra i 70 stranieri sbarcati anche esponenti del Partito democratico come Enza Bruno Bossio: "Amantea non è una cittadina qualsiasi: è uno dei centri turistici e commerciali più importanti e popolosi della Calabria. Chi ha avuto l'idea di scegliere un luogo con queste caratteristiche certamente non ha fatto la scelta più logica", ha detto la parlamentare del Pd mentre i manifestanti sono scesi in piazza e hanno bloccato strade contro la decisione. Leggi su iltempo

_contrariato : RT @stopcensurainfo: Migranti infetti in Calabria, Santelli: “Conte intervenga o chiudo i porti” - guidopensieri : RT @stopcensurainfo: Migranti infetti in Calabria, Santelli: “Conte intervenga o chiudo i porti” - e_danise : RT @stopcensurainfo: Governo trasferisce migranti infetti di nascosto: “Hanno fatto tutto di notte” (VIDEO) - PaoloBersani : @Agenzia_Ansa I calabresi non facciano le vitime : quattro #migranti infetti ma isolati non rovinano proprio nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti infetti Coronavirus, picco di contagi. Ipotesi ricovero al Celio per 28 immigrati infetti Il Messaggero Pavia, zero nuovi infetti. In provincia 5.593 i malati da febbraio

I dati Regione per Regione. Lombardia 95.049 (+77), Emilia-Romagna 28.940 (+71), Calabria 1.216 (+28*, 26 sono migranti sbarcati a Roccella Ionica), Lazio 8.314 (+20), Veneto 19.395 (+16), Abruzzo ...

Migranti positivi al Covid, Nesci: “Preoccupazione per una situazione ad alto rischio”

“Condivido il timore e il disappunto del Presidente Santelli: tra i 48 migranti sbarcati a Roccella ... lo sbarco sulle coste calabresi di profughi infetti da Covid-19.” “Se gli sbarchi dovessero ...

I dati Regione per Regione. Lombardia 95.049 (+77), Emilia-Romagna 28.940 (+71), Calabria 1.216 (+28*, 26 sono migranti sbarcati a Roccella Ionica), Lazio 8.314 (+20), Veneto 19.395 (+16), Abruzzo ...“Condivido il timore e il disappunto del Presidente Santelli: tra i 48 migranti sbarcati a Roccella ... lo sbarco sulle coste calabresi di profughi infetti da Covid-19.” “Se gli sbarchi dovessero ...