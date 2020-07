Mandzukic alla Fiorentina? Ribery lancia l’indizio social (Di lunedì 13 luglio 2020) Mario Mandzukic potrebbe tornare in Serie A e più precisamente alla Fiorentina: lo chiama il suo amico Ribery Dopo l’addio di Mario Mandzukic all’Al-Duhail, si sono immediatamente scatenate le voci di mercato intorno al croato. Molti club italiani lo seguono e tra questi c’è anche l’ambiziosa Fiorentina di Rocco Commisso. In viola Mandzukic ritroverebbe Franck Ribery, suo ex compagno di squadra ai tempi del Bayern Monaco. Il giocatore francese ha commentato uno degli ultimi post di Instagram del croato scrivendo: “Frero”. Chissà se Ribery non svolgerà un ruolo chiave nell’opera di convincimento per portare l’attaccante a Firenze. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fedewhitemamba : Il lampione croato è passato sai cammelli nel deserto alla Croazia con tanto di chitarra in mano. Che fine carriera… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: La Nazione: #Mandzukic alla #Fiorentina? La concorrenza si fa pericolosa - Fiorentinanews : La Nazione: #Mandzukic alla #Fiorentina? La concorrenza si fa pericolosa - MomentiCalcio : #Mandzukic alla #Fiorentina ? #Ribery prova a dare una mano sui social - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: #Mandzukic contatti con la #Fiorentina, c'è lo zampino di #Ribery | #calciomercato #SerieA -