L’ex tronista Daniel Menjibar ucciso a coltellate a soli 31 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Daniel Menjibar, protagonista dell’edizione spagnola del 2010 di Uomini e Donne, è stato ucciso a Valencia da un’arma da taglio, che l’ha colpito ripetutamente durante una rissa fuori una discoteca. A riportare la notizia è stato FanPage.it, che ha segnalato come il ragazzo (di soli 31 anni) sia stato pugnalato due volte perdendo la vita prima dell’arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. “Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato pugnalato nella notte di sabato 11 luglio, intorno alle 4:30 del mattino, all’uscita di una discoteca, nei paraggi del centro commerciale Las Américas di Torrent, non lontano da Valencia. Una discussione accesa sfociata in rissa, che sarebbe costata, all’ex ... Leggi su bitchyf

BITCHYFit : L’ex tronista Daniel Menjibar ucciso a coltellate a soli 31 anni - SergVessicchio : L’EX TRONISTA TOMMASO SCALA OSPITE ALLA FINALE DEL REALITY FASHION SHOW DI EMANUELE SICIGNANO.LO ABBIAMO INCONTRATO… - zazoomnews : Uomini e Donne la trasformazione di Luigi Mastroianni: com’è cambiato l’ex tronista - #Uomini #Donne… - zazoomnews : Uomini e Donne la trasformazione di Luigi Mastroianni: com’è cambiato l’ex tronista - #Uomini #Donne… - zazoomblog : Uomini e Donne la trasformazione di Luigi Mastroianni: com’è cambiato l’ex tronista - #Uomini #Donne… -