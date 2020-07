L'assedio a Paola De Micheli (Di lunedì 13 luglio 2020) Quando è entrata al governo, la prima cosa che ha detto rivolgendosi a Nicola Zingaretti, che continua a chiamare “segretario”, è stata questa: “Se tu me lo chiedi, io non posso che accettare, ma se il partito mi abbandona, io non posso che lasciare”. Raccontano allora che a Paola De Micheli le sia Leggi su ilfoglio

lubenasich : RT @ilfoglio_it: La solitudine della ministra dei Trasporti. A marzo aveva scritto a Conte: 'Ecco il dossier'. Unica a tenere il punto su A… - ilfoglio_it : La solitudine della ministra dei Trasporti. A marzo aveva scritto a Conte: 'Ecco il dossier'. Unica a tenere il pun… -

Ultime Notizie dalla rete : assedio Paola L'assedio a Paola De Micheli Il Foglio Genova, il governo si arrende: il ponte a Autostrade

La ministra delle Infrastrutture De Micheli ha scritto al commissario Bucci. “Rispettiamo la convenzione”, è la sola via percorribile per inaugurare la struttura mentre Genova è paralizzata da chilome ...

daria bignardi l assedio

Oltre a L'Assedio, fermo poco sopra l'1% di share ... DI HGTV” a luglio con il grande ritorno dell’immobiliarista più famosa del piccolo schermo Paola Marella, che racconta gli ultimi trend del mondo ...

La ministra delle Infrastrutture De Micheli ha scritto al commissario Bucci. “Rispettiamo la convenzione”, è la sola via percorribile per inaugurare la struttura mentre Genova è paralizzata da chilome ...Oltre a L'Assedio, fermo poco sopra l'1% di share ... DI HGTV” a luglio con il grande ritorno dell’immobiliarista più famosa del piccolo schermo Paola Marella, che racconta gli ultimi trend del mondo ...