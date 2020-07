Kelly Preston morta, sfogo John Travolta: “Non mi sentirete per un po’” (Di lunedì 13 luglio 2020) Non è un bel giorno per John Travolta: la moglie Kelly Preston è morta dopo aver combattuto una battaglia durata ben due anni contro il cancro al seno. A darne l’annuncio è stato proprio l’attore che in un lungo messaggio su Instagram non ha nascosto la difficoltà del momento e ha annunciato che si allontanerà … L'articolo Kelly Preston morta, sfogo John Travolta: “Non mi sentirete per un po’” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

