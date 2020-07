Kelly Preston, moglie di John Travolta è morta | L’annuncio del marito (Di lunedì 13 luglio 2020) Kelly Preston, moglie di John Travolta, è morta a soli 57 anni: lottava contro un cancro al seno. L’annuncio sui social del marito. Kelly Preston, moglie di Jogn Travolta, è morta a soli 57 anni dopo aver lottato per un cancro al seno. Ad annunciare la sua scomparsa è stato l’attore con un toccante post … L'articolo Kelly Preston, moglie di John Travolta è morta L’annuncio del marito è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Kelly Preston, il cui vero nome all’anagrafe era Kelly Kamalelehua Palzis Preston, nacque ad Honolulu il 13 ottobre 1962, riuscendo ad esordire come modella già all’età di 16 anni. La Preston ottenne ...Con questo struggente messaggio sui social John Travolta ha annunciato la morte della moglie, l’attrice americana Kelly Preston. La Preston, che ha recitato in film di successo come Jerry Maguire o ...