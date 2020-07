John Travolta morta la moglie Kelly Preston: l’annuncio social (Di lunedì 13 luglio 2020) John Travolta ha annunciato sui social la morte della moglie Kelly Preston, l’attore dopo il dolore della perdita del figlio avvenuto nel 2009 ora deve affrontare questo doloroso lutto che ancora una volta metterà a dura prova la sua forza. Travolta ha reso noto sui suoi profili quanto ha lottato la giovane moglie in questi ultimi anni, ma purtroppo non è riuscita a vincere la sua battaglia contro un cancro al seno: “È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l’amore e il sostegno di tantissimi. Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai ... Leggi su quotidianpost

