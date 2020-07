Jessica Simpson, l’attrice in 6 mesi perde 50kg (FOTO (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ dimagrita tantissimo Jessica Simpson, in 6 mesi l’attrice ha perso 50 kg e sembra davvero un’altra, per festeggiare indossa dei vecchi jeans Ha raggiunto un grande traguardo Jessica Simpson, in 6 mesi l’attrice è riuscita a perdere 50 kg! Negli ultimi tempi era ingrassata ed era diventata irriconoscibile, ma adeso è un vero schianto! In occasione dei suoi 40 anni, compiuti il 10 luglio 2020, la Simpson ha pensato di indossare un capo che ha acquistato ben 14 anni fa. Sapete cosa ha tirato fuori dall’armadio Jessica? Nientemeno che un paio di jeans che metteva quando era una silhouette. E adesso lo è ridiventata, perché le calzano a pennello e le stanno benissimo. ... Leggi su kontrokultura

hoos_yerdaddy : Jessica Simpson al Festivalbar 2000 su Mediaset Extra è vita - SMartySald : Jessica Simpson grande voce, ma io ero Team Britney fateme ballà #festivalbar2000 - scrabionata : Di Jessica Simpson mi ricordo che aveva il marito bono #festivalbar2000 - mmolena69 : Era bellissima Jessica Simpson...chissà adesso com'è ?? #festivalbar2000 - mmolena69 : Curioso di vedere Jessica Simpson #festivalbar2000 -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Simpson Jessica Simpson festeggia 40 anni: ecco la popstar ieri e oggi Sky Tg24 Jessica Simpson è rientrata nei suoi jeans da teenager

Nel corso degli anni abbiamo visto il fisico di Jessica Simpson subire modificazioni importanti: all’inizio della sua carriera la biondina sfoggiava un fisico snello e slanciato, ma poi, a causa delle ...

Daredevil e Jessica Jones, anticipazioni puntate in onda lunedì 13 luglio su Rai 4

Daredevil su Rai 4, anticipazioni puntate in onda lunedì 13 luglio 2020 alle 21:20. La trama del nuovo episodio di Jessica Jones. Continua l’appuntamento con la serata Marvel di Rai 4. Stasera, lunedì ...

Nel corso degli anni abbiamo visto il fisico di Jessica Simpson subire modificazioni importanti: all’inizio della sua carriera la biondina sfoggiava un fisico snello e slanciato, ma poi, a causa delle ...Daredevil su Rai 4, anticipazioni puntate in onda lunedì 13 luglio 2020 alle 21:20. La trama del nuovo episodio di Jessica Jones. Continua l’appuntamento con la serata Marvel di Rai 4. Stasera, lunedì ...