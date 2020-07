J.K. Rowling, vandalizzate le impronte dell'autrice di Harry Potter a Edimburgo (Di lunedì 13 luglio 2020) Le impronte di J.K Rowling lasciate davanti al consiglio comunale di Edimburgo sono state vandalizzate in segno di protesta contro l'autrice di Harry Potter. Ancora J.K. Rowling al centro dell'attenzione, questa volta per un fatto peculiare: le sue impronte nel cemento davanti al consiglio comunale di Edimburgo sono state vandalizzate in segno di protesta per i suoi recenti commenti sulle persone transgender. Una bandierina con i colori del movimento per i diritti transgender di fianco a della vernice rossa. È questo ciò che è possibile vedere oggi passando per Edimburgo, lì dove erano state impresse le ... Leggi su movieplayer

Le impronte della mano di J.K. Rowling a Edimburgo sono state vandalizzate. Sul cemento è stata versata vernice rossa e accanto è stata piantata una bandiera blu, rosa e bianca simbolo del movimento t ...

Caso J. K. Rowling, l’appello degli intellettuali: «Basta intolleranza»

È una rivolta contro le intimidazioni, contro l’ondata censoria che rischia di sommergere non solo in America università e giornali, contro il ricatto morale di chi consiglia il silenzio e l’omertà su ...

