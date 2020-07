Inter, Barella: “Vissuto momenti difficili per arrivare fino a qui. LeBron James il mio idolo perché…” (Di lunedì 13 luglio 2020) Questa sera non sarà della partita, ma Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è comunque il protagonista del Matchday Programme della sfida dei nerazzurri contro i granata in programma alle 21.45 questa sera a San Siro. Il giovane calciatore ex Cagliari si è raccontato a tuttotondo partendo dai sacrifici compiuti per arrivare nel calcio che conta.Barella: "Vissuto momenti duri ma ce l'ho fatta"caption id="attachment 921697" align="alignnone" width="594" Inter (Getty Images)/caption"Mio padre ha sempre guardato tutte le partite, ma proprio tutte quelle che passavano in tv", ha commentato subito Barella in riferimento alla sua passione per il calcio. "E io sempre con lui: guardavo, immagazzinavo, apprendevo sempre quello che riuscivo. ... Leggi su itasportpress

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tut… - FcInterNewsit : Barella: 'Inter, non è stato semplice arrivare fino a qui: ora voglio lasciare una traccia. Il gruppo? Remiamo tutt… - Inter : ?? | REPORT Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa… - cfelix07 : RT @Inter: ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tutte le statist… - DaniloMazza5 : RT @Inter: ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tutte le statist… -