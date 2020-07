Il divorzio visto dalla parte dei figli: Stay Together for The Kids dei Blink 182 (Di lunedì 13 luglio 2020) Non solo temi frivoli ma anche canzoni di spessore La band pop-punk americana Blink 182, nonostante l’ormai più che quarantennale età dei componenti, è conosciuta principalmente per le tematiche frivole affrontate. Non si può però additare tutta la loro produzione come disinteressata e di puro intrattenimento. Un esempio di brano di un certo spessore, a livello tanto musicale quanto testuale, è Stay Together for The Kids tratto dall’album del 2001 Take Off Your Pants and Jacket. Nonostante ci troviamo di fronte alla storia line-up della band celebre per il videoclip di What’s My Age Again? In cui corrono nudi per le strade di Los Angeles, il brano in questione tratta di una tematica per nulla di poco conto: il divorzio, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

periodicodaily : Il divorzio visto dalla parte dei figli: Stay Together for The Kids dei Blink 182 #thekids #blink182 - MrsLegba : No ragazzi ma Josey ha visto la scena, già quel povero bambino non ha una vita “facile” (paparazzi, divorzio dei ge… - StefaniaBoscia : La serietà, la riservatezza, la gentilezza , la professionalità , la signorilità di svolgere il proprio lavoro con… - Raiimondo : @Agenzia_Ansa Visto che ci siete approvate pure il Ddl sul divorzio fermo da un anno in Senato. Almeno semplificare… - TheGattoRognoso : @poicipenso4 No, è così, ho visto le sue foto dal battesimo al terzo divorzio, fidati. Poi se non ti piace ci può stare tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : divorzio visto L'intervista a Emma Bonino: «Fiera di quelle scuse a Giovanni Leone. Con aborto e divorzio cambiammo l’Italia» Corriere della Sera Un Posto al Sole torna dopo il lockdown con nuove nozze e un divorzio

Un Posto al Sole torna nell'access di Rai 3 con le nuove puntate post Lockdown: dove eravamo rimasti? Come annunciato, Un Posto al Sole torna su Rai 3 da lunedì 13 luglio alle 20.45 con le nuove punta ...

Bonus baby sitter, come utilizzarlo: nonni, pensionati, conviventi, genitori separati e divorziati

Il Decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha ampliato e modificato l’operatività del bonus baby sitter introdotto per compensare le spese sostenute dalle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuo ...

Un Posto al Sole torna nell'access di Rai 3 con le nuove puntate post Lockdown: dove eravamo rimasti? Come annunciato, Un Posto al Sole torna su Rai 3 da lunedì 13 luglio alle 20.45 con le nuove punta ...Il Decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha ampliato e modificato l’operatività del bonus baby sitter introdotto per compensare le spese sostenute dalle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuo ...