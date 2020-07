Ghali, paura per il rapper aggredito in casa da una fan (Di lunedì 13 luglio 2020) Un’esperienza decisamente traumatica per Ghali. Il rapper in testa alle classifiche con l’ultimo album DNA si è trovato davanti, nella sera di domenica 12 luglio, una fan esagitata che si è introdotta nella sua villetta e ha tentato di aggredirlo. Prima ha preso a calci e ha colpito con quello che le capitava sotto mano la sua auto, una Bmw, parcheggiata lungo la strada. Poi ha scavalcato il cancello della sua villetta a Buccinasco, nell’hinterland milanese, e una volta in giardino ha cominciato a distruggere quello che trovava in giro, dai vasi a oggetti ornamentali. Quando poi è arrivato ‘lui’, il cantante di cui lei sarebbe una fan sfegatata, ha cominciato a prenderlo a male parole e avrebbe tentato di colpirlo con una bottiglietta. L’aggressione a Ghali Dopo le 21, la ... Leggi su tvzap.kataweb

