Franco Morbidelli, altri due anni con Yamaha (Di lunedì 13 luglio 2020) Franco Morbidelli resta in Yamaha Petronas. Con l’annuncio ufficiale da parte del team malese, un altro tassello del mercato piloti MotoGP va al suo posto. Il pilota romano resta nella squadra satellite della casa dei tre diapason per le prossime due stagioni. Siamo in attesa di conoscere il nome del suo compagno di squadra, ma ci sono pochi dubbi che alla fine sarà Valentino Rossi. Franco Morbidelli, Yamaha per il 2021 ed il 2022 Franco Morbidelli, dunque, sarà un pilota Yamaha ancora per due anni. Il romano, campione Moto2 nel 2017, è quest’anno alla sua terza stagione in MotoGP. Dopo l’esordio da satellite Honda nel 2018, nel 2019 è approdato nella nuova squadra B ... Leggi su sport.periodicodaily

it_mainsport : #MotoGP : Alla vigilia dell’inizio del Mondiale 2020 è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Franco #Morbidelli, c… - igorducati : RT @BibbiaGP: ?? Mancava solo l'ufficialità: FRANCO MORBIDELLI RINNOVA PER IL 2021-2022 CON PETRONAS!? ? ?? A questo punto rimane solo da cap… - Bobe_bot : MotoGP: Morbidelli rinnova con Petronas Yamaha (motoblog) - m_leray59 : @FranceRacingfr @FrankyMorbido12 @PetronasSRT Franco a t-il un lien avec Gianni Morbidelli? - P300it : MotoGP | Franco Morbidelli rinnova con Yamaha Petronas fino al 2022 -