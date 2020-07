“È fatta!”. Lorella Cuccarini si prende una bella rivincita dopo il caso Matano. La decisione Rai (Di lunedì 13 luglio 2020) dopo aver concluso la stagione televisiva con dure polemiche con il collega de ‘La Vita in Diretta’ Alberto Matano, Lorella Cuccarini può riposarsi e godersi questo periodo di vacanza. Ma non manca poi così molto alla ripartenza e quindi stanno già circolando da diverso tempo numerosi voci su ciò che potrebbe fare prossimamente. Nuove notizie sulla conduttrice Rai sono state fornite da ‘TvBlog’, che ha annunciato una nuova importante esperienza nel piccolo schermo per lei. Si era vociferato di un varietà da fare con lo storico presentatore Pippo Baudo, ora è uscito fuori un rumor che proietta la donna già nella primavera 2021. Si tratterebbe di uno show costruito ad hoc per Lorella, che sarebbe grande protagonista in prima serata. ... Leggi su caffeinamagazine

