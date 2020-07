Decimali sovranisti. Andrej Duda trionfa alle presidenziali in Polonia per un pugno di voti (Di lunedì 13 luglio 2020) Andrzej Duda è stato rieletto presidente della Polonia con il 51,2% dei voti. In attesa dei dati ufficiali, previsti solo martedì, il candidato dei sovranisti si sarebbe imposto per un pugno di voti contro Ralaf Trzaskowski, sindaco liberale di Varsavia, candidato con una coalizione civica, fermo al 48,8% dei voti. Duda era risultato in vantaggio anche al primo turno del 28 giugno scorso con il 43,5% delle preferenze, mentre Trzaskowski si è piazzato al secondo posto con il 30,46% dei voti. Affluenza record: i votanti sono stati quasi il 68%. Il presidente, studi giuridici alle spalle, sposato con una figlia, è un populista cresciuto nell’entourage dei ... Leggi su huffingtonpost

