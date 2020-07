DAYDREAMER, anticipazioni puntata martedì 14 luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) anticipazioni puntata di DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di martedì 14 luglio 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 14 luglio 2020Sfrattato da Mevkibe dal ruolo di “proprietario” del negozio di generi alimentari, Nihat decide di dedicarsi a nuove attività e pensa di aprire un negozio di polpette vegane con la complicità dello strampalato Muzzafer. I due cercano così di coinvolgere anche il macellaio Osman. Polen continua a gravitare attorno a Can, sopratutto quando – al termine di una disastrosa cena – scopre che il suo ex non fa altro che pensare a Sanem. Quest’ultima, intanto, crede che per lei e il Divit non ci sia alcuna possibilità ... Leggi su tvsoap

