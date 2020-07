Crosetto disintegra Grillo e il suo delirio su Roma in un tweet: «L’unica soluzione è il Tso» (Di lunedì 13 luglio 2020) «L’unica soluzione è il Tso»: Crosetto disintegra Grillo e il suo delirio in un tweet. E il web è con lui. Già, perché Guido Crosetto non usa perifrasi e non punta a indorare la pillola. Le parole con cui Grillo insulta Roma e i Romani non vanno giù al gigante buono coordinatore di Fratelli d’Italia. Del resto, non è la prima volta che l’imprenditore in prestito alla politica si ritrova a commentare e sanzionare la furia verbale e l’aggressività lessicale del comico, ancora una volta sceso in campo a gamba tesa. E così, senza andare a interpretare tra le righe. Senza stare ad arrovellarsi come altri sul messaggio criptico ... Leggi su secoloditalia

