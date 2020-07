Coronavirus, uno studio rivela che si può contrarre il virus una seconda volta (Di lunedì 13 luglio 2020) Una ricerca pubblicata dal King’s College di Londra, ha scoperto che in genere dopo aver contratto il Coronavirus, si rimane protetti per soli tre mesi. I ricercatori del King’s College di Londra hanno pubblicato una ricerca che riguarda il modo in cui il nostro corpo combatte il Coronavirus. Lo studio è stato condotto su un … L'articolo Coronavirus, uno studio rivela che si può contrarre il virus una seconda volta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Fontana3Lorenzo : 28 pakistani sbarcati positivi al coronavirus?! Il governo pensa di gestire l’immigrazione importando focolai? A lu… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Oms, 'Troppi paesi nella direzione sbagliata. Virus nemico numero uno, ma azioni alcuni governi non… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, secondo uno studio in #Lombardia ci sarebbero due ceppi diversi del virus #ANSA - erbabrianza : Da @LaProvinciaDiCO: Coronavirus: 4 casi a Como Uno a Lecco, nessuno a Sondrio - laprovinciadilc : #Coronavirus: 4 casi a #Como Uno a #Lecco, nessuno a #Sondrio -