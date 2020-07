Coronavirus, tornano a scendere i nuovi positivi. Crescono i decessi (Di lunedì 13 luglio 2020) tornano a scendere i casi nuovi di contagio da Coronavirus: oggi sono 169, rispetto ai 234 di ieri, per un totale di 243.230 positivi. Crescono i decessi: 13, rispetto ai 9 di ieri, per un totale di 34.967 morti. Lo rende noto il bollettino del Ministero della Salute. Nove delle 13 vittime si sono registrate in Lombardia, gli altri decessi si sono verificati nel Lazio (1), in Piemonte (1), in Abruzzo (1) e in Puglia (1). Sono 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106.Gli attualmente positivi sono 13.157, in calo di 22 rispetto a ieri. Sono 9 le regioni che non registrano nuovi contagi nelle ultime 24 ore: Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e ... Leggi su ilfogliettone

La buona notizia arriva dal bollettino sul Coronavirus di oggi, 13 luglio ... tre a Macerata, uno a Marche Nord. Tornano a scendere i casi/contatti in isolamento domiciliare nella regione. Il Gores ha ...

