Bartomeu | presidente Barcellona | “Abbiamo avuto contatti con l’Inter per Lautaro Martinez | ma ora trattativa ferma”

Il presidente del Barcellona Bartomeu parla di Lautaro Martinez Continua il pressing del Barcellona sull'Inter per convincere il club nerazzurro ha cedere Lautaro Martinez, Della trattativa tra i due club ne ha parlato il presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, in un'intervista a Onze su TV3. Ecco le sue parole. "Il mercato che verrà sarà molto differente. I grandi club saranno limitati dai problemi economici, ma il Barcellona fa sempre parlare di mercato. Per Lautaro la trattativa è ferma, abbiamo parlato con l'Inter settimane fa. Siamo in una fase di ...

