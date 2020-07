Ardea, ‘Tornatevene al vostro paese’: l’aggressione a Beatrice Ion, atleta azzurra in carrozzina (Di lunedì 13 luglio 2020) ‘Tornatevene al vostro paese, chi vi credete di essere, non siete italiani’. E’ questo quello che Beatrice Ion, giocatrice di basket in carrozzina di 22 anni, ha raccontato a TVSEI. La giovane cestista dell’Amicacci di Giulianova di origini rumene ma da ben 16 anni in Italia è stata aggredita assieme al padre nei pressi della loro abitazione ad Ardea. Un’aggressione generata, come racconta Beatrice stessa, da un futile motivo. Alla base di tutto ci sarebbe stata la richiesta fatta ai vicini di casa di non parcheggiare le biciclette a ridosso dell’auto della ragazza che in sedie a rotelle ha difficoltà a fare una serie di movimenti. Da lì l’aggressione e gli insulti a sfondo razziale. Ad avere la peggio il padre della giovane che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

