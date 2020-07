Via Mazzini, cadono calcinacci sui passanti. Intervengono Vigili del fuoco (Di domenica 12 luglio 2020) Intervento dei Vigili del fuoco in pieno centro a Torino. In via Mazzini, angolo via Lagrange, dove all’ora di pranzo dei calcinacci sono caduti da un palazzo, evitando di poco il peggio visto i numerosi passanti in una via piena di negozi e bar. Così i Vigili del fuoco sono stati avvertiti e hanno iniziato un sopralluogo del palazzo, riscontrando che molti dei capitelli che decoravano la facciata era ormai instabili e hanno proceduto alla loro rimozione. L'articolo Via Mazzini, cadono calcinacci sui passanti. Intervengono Vigili del fuoco proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

