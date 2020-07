Trump, mascherina davanti ai giornalisti: “Giusto indossarla in questi casi” (Di domenica 12 luglio 2020) Per la prima volta dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus, il presidente degli Usa Donald Trump si è presentato in pubblico con la mascherina Anche Donald Trump si è presentato in pubblico con la mascherina. A ormai diversi mesi dallo scoppio della pandemia, il tycoon si fa vedere davanti ai giornalisti con le protezioni. L’occasione giusta è … L'articolo Trump, mascherina davanti ai giornalisti: “Giusto indossarla in questi casi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

TizianaFerrario : dopo oltre 3 milioni di malati e oltre 130 mila morti,finalmente anche #Trump indossa la mascherina. Riflettete...… - petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - repubblica : Coronavirus, Trump indossa la mascherina: è la prima volta che lo fa in pubblico - 78Tamy3 : RT @Marco_dreams: Ieri per la prima volta Trump ha indossato una mascherina in pubblico. Alleluia. - Maria__Sol : RT @meteorologo777: Per la prima volta Donald Trump indossa la mascherina in pubblico. Gli Stati Uniti sono arrivati a 70.000 contagi giorn… -