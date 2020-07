Stipendi diversi tra Nord e Sud? Un dibattito inutile, pensiamo ai precari – L’intervento (Di domenica 12 luglio 2020) Ci sono alcuni tormentoni che si ripropongono ciclicamente per anni, per la loro grande capacita di accendere gli animi, suscitare prese di posizioni forti e discussioni feroci. Uno dei tormentoni di maggior successo è quello della differenza di salario tra Nord e Sud, tema che a volte prende nomi sinistri (“gabbie salariali”) mentre altre volte assume una forte connotazione politica. Il Sindaco di Milano Beppe Sala e il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano si sono fatti carico di rilanciare questo tormentone, riaccendendo l’antica domanda: è giusto che al Sud siano pagati salari inferiori, considerato che il costo della vita è inferiore? La questione non troverà mai una vera risposta, perché si basa su una serie di errori concettuali insuperabili che ... Leggi su open.online

