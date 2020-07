Polemica sotto un post di Belen: “Con tutta quella plastica danneggi il mare” (FOTO) (Di domenica 12 luglio 2020) Polemiche e insulti sotto l’ultimo post di Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: Belen infatti avrebbe scoperto sul suo Ipad dei messaggi di Alessia Marcuzzi. Nell’ultima FOTO che la ritrae in costume, i fan si sono scatenati nei commenti, tra apprezzamenti e parole pesanti con frasi come: “Con tutta quella plastica danneggi il mare”, si legge. https://www.instagram.com/p/CCf2nbsn5Nh/ Leggi su sportface

Polemica sotto un post di Belen : “Con tutta quella plastica danneggi il mare” (FOTO) Polemiche e insulti sotto l’ultimo post di Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: Belen infatti avrebbe scoperto sul suo Ipad dei ...

Polemiche e insulti l’ultimo di Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: infatti avrebbe scoperto sul suo Ipad dei ... Polemica sotto un post di Belen : “Con tutta quella plastica danneggi il mare” (FOTO) Polemiche e insulti sotto l’ultimo post di Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: Belen infatti avrebbe scoperto sul suo Ipad dei ...

Polemiche e insulti l’ultimo di Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: infatti avrebbe scoperto sul suo Ipad dei ... Juventus - Sarri fa chiarezza : “Pjanic titolare ma sottotono. Ronaldo? Nessuna polemica dopo il cambio” La Juventus vince ancora e lo fa con un successo netto, maturato per 1-3 sul campo del Genoa. Partita decisa da tre guizzi straordinari di Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha ...

PisaConnection : QUINEWS #Volterra: Le sedie in piazza dei Priori fanno discutere - FilippoTurati55 : @Pirichello @_enzenz Non voglio far polemica con te, ma fidati che Bergomi è la persone più lontana dall'inter che… - fiorwnza : RT @marioadinolfi: Michela Marzano in prima sul quotidiano degli Agnelli offre sponda al direttore di Rai1 Coletta definendo “volgare” (imm… - duecuoriallora : @meta_moro Si stava già creando la polemica sotto per i capelli bianchi ????????? - Katya95890527 : Non per fare polemica...ma chi riporta i commenti idioti di gente malata sotto i post non capisce che da importanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemica sotto POLEMICA SOTTO UN POST DI BELEN: "Con tutta quella PLASTICA DANNEGGI IL MARE (FOTO) Sportface.it Liste d’Attesa ospedaliere, polemica tra i consiglieri Mazzarano e Franzoso

Botte risposta tra i due consiglieri regionali uscenti Michele Mazzarano e Francesca Franzoso. “Basta ritardi nelle prenotazioni e nell’erogazione dei servizi sanitari essenziali” tuona il Consigliere ...

Le gabbie salariali per i dipendenti pubblici: Sala fa arrabbiare i ministri

Dopo la Sardegna e le polemiche con il presidente Solinas sulla presenza dei turisti milanesi nell’isola, tocca alla Calabria. Si apre un nuovo fronte di polemiche dopo le parole del sindaco Beppe Sal ...

Botte risposta tra i due consiglieri regionali uscenti Michele Mazzarano e Francesca Franzoso. “Basta ritardi nelle prenotazioni e nell’erogazione dei servizi sanitari essenziali” tuona il Consigliere ...Dopo la Sardegna e le polemiche con il presidente Solinas sulla presenza dei turisti milanesi nell’isola, tocca alla Calabria. Si apre un nuovo fronte di polemiche dopo le parole del sindaco Beppe Sal ...