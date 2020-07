Paura a Latina: un rom positivo lascia l’ospedale e racconta: “Sono stato all’Acqua Park di Borgo Piave” (Di domenica 12 luglio 2020) L’allarme per i casi di positivi che non rispettano le regole mette in allerta tutte le ragioni. L’ultimo clamoroso caso si registra a Latina dove un 37enne rom, positivo a un tampone, si è allontanato dall’ospedale di Aprilia fornendo un indirizzo falso. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato però rintracciato e ha spiegato di aver trascorso il giorno precedente in un frequentatissimo acquaPark, il Miami Beach di Borgo Piave. Per precauzione, tutti i dipendenti della struttura sono stati sottoposti al test. Ma è difficile nel caso del rom avviare un affidabile tracciamento dei contatti. Ha detto di essere stato all’Acqua Park ma potrebbe essere un’informazione falsa. Stando ai titolari della ... Leggi su secoloditalia

