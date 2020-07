Parma, fanno sesso in piazza. Sorpresi, si scagliano contro gli agenti e li prendono a calci (Di domenica 12 luglio 2020) Due equipaggi della polizia della Questura di Parma hanno fatto irruzione nel piazzale della Pilotta. Una telefonata al 113 aveva avvertito che c’erano due persone che facevano sesso in pubblico. Gli agenti sono immediatamente arrivati sul posto e hanno accertato quel che stava accadendo. Tra l’altro, era una zona di passaggio, dove passeggiano molti minorenni. Alla vista dei poliziotti, la coppia – due italiani, 46anni lui e 35 lei – si sarebbero mostrati, spiega la Questura, «insofferenti al controllo». Parma, la donna si è scagliata contro gli agenti In particolare, la donna avrebbe reagito all’invito di fornire le proprie generalità scagliandosi contro gli agenti, sferrando loro calci e pugni. ... Leggi su secoloditalia

Riparte la Serie A - Torino e Parma non si fanno male : il primo recupero della 25ª giornata termina 1-1 Dopo tre mesi di sosta forzata a causa dell'emergenza Coronavirus la Serie A è finalmente tornata. Ad aprire le danze il match tra Torino e Parma , recupero della 25esima giornata , con le due squadre che si dividono la posta in palio ...

Dopo tre mesi di sosta forzata a causa dell'emergenza Coronavirus la A è finalmente tornata. Ad aprire le danze il match tra e , 25esima , con le due squadre che si dividono la posta in palio ... Ds Parma : "Scambio Sepe-Karnezis - solo chiacchiere! Ma fanno piacere le voci..." Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha toccato vari temi, a cominciare dalla possibile ripresa del calcio: "Per la ripresa del calcio l'importante è non guardare al proprio orticello, ...

SecolodItalia1 : Parma, fanno sesso in piazza. Sorpresi, si scagliano contro gli agenti e li prendono a calci - Juventologo : RT @mirkonicolino: Un componente dello staff di D'Aversa positivo al #coronavirus, il #Parma lo ha già isolato. #Lotito e #Diaconale fanno… - flamanc24 : RT @TuteLazio: Fanno sorridere alcuni tifosi juventini che alla notizia del positivo a #Parma hanno iniziato ad ironizzare con le foto di #… - Matti_Dribblare : RT @TuteLazio: Fanno sorridere alcuni tifosi juventini che alla notizia del positivo a #Parma hanno iniziato ad ironizzare con le foto di #… - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: Un componente dello staff di D'Aversa positivo al #coronavirus, il #Parma lo ha già isolato. #Lotito e #Diaconale fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma fanno Mihajlovic: "Il Parma in contropiede sa fare male" Forza Parma Parma, fanno sesso in piazza. Sorpresi, si scagliano contro gli agenti e li prendono a calci

Due equipaggi della polizia della Questura di Parma hanno fatto irruzione nel piazzale della Pilotta. Una telefonata al 113 aveva avvertito che c’erano due persone che facevano sesso in pubblico. Gli ...

Coronavirus, Donini: "Oggi 43 casi in Regione. Metà a Bologna soprattutto nei cluster TNT e Bartolini. Nessuna vittima"

«Da qualche giorno in Emilia-Romagna assistiamo ad una cinquantina di casi positivi, oggi sono 47, un pochino meno di ieri, ma complessivamente siamo sullo stesso trend. La maggior parte sono persone ...

Due equipaggi della polizia della Questura di Parma hanno fatto irruzione nel piazzale della Pilotta. Una telefonata al 113 aveva avvertito che c’erano due persone che facevano sesso in pubblico. Gli ...«Da qualche giorno in Emilia-Romagna assistiamo ad una cinquantina di casi positivi, oggi sono 47, un pochino meno di ieri, ma complessivamente siamo sullo stesso trend. La maggior parte sono persone ...