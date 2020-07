Nuovi guai per Corona. Serata in compagnia di amici, ma è ai domiciliari… (Di domenica 12 luglio 2020) Serata in compagnia di amici per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che è ai domiciliari. Il caso passa al Tribunale di sorveglianza. Fabrizio Corona a casa con amici, ma è ai domiciliari. La notizia è stata riportata da il Corriere della Sera, che ha parlato delle ultime disavventure del noto fotografo dei vip. Fabrizio Corona a casa con amici. Ma è agli arresti domiciliari. Accertamenti in corso Stando a quanto riferito dal quotidiano, i carabinieri si sono presentati alla porta di Fabrizio Corona, probabilmente dopo la segnalazione dei vicini che avrebbero lamentato musica ad alto volume proveniente dalla casa del fotografo. Al loro arrivo i militari non si sarebbero trovati di ... Leggi su newsmondo

La folle festa di Fabrizio Corona: che cosa è successo a casa sua

