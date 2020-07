Morcone, la Gesesa comunica l’interruzione idrica notturna: tutte le info (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMorcone (Bn) – Comunichiamo che a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico, oltre che da un eccessivo assorbimento in distribuzione, saremo costretti, a partire da oggi, a sospendere l’erogazione idrica nelle ore notturne dalle ore 24.00 alle ore 05.00 del mattino successivo, in tutto il centro storico del Comune di Morcone. Ci scusiamo per i disagi, non dipendenti dall’attività di gestione e ricordiamo che è sempre attivo h24 il nostro Call Center per la segnalazione di Emergenze e Guasti 800 51 17 17. Invitiamo gli utenti a seguire i suggerimenti, presenti sulla nostra pagina facebook, per ridurre lo spreco di acqua e risparmiare, in questa estate, che si presenterà caldissima e molto secca. L'articolo Morcone, ... Leggi su anteprima24

