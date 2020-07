Milano, Darsena: spingono venditore ambulante di rose nell’acqua e scappano. Ricercati due ragazzi (Di domenica 12 luglio 2020) Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio due ragazzi sui 25 anni hanno gettato un venditore ambulante di rose nelle acque della Darsena, a Milano. Il fatto è avvenuto intorno alle due di notte sul lato di via D’Annunzio, con i Navigli ancora piuttosto affollati nonostante l’ora tarda. La vittima, un uomo di 55 anni, è stato soccorso dal 118 ma non ha subito lesioni gravi e si è rifiutato di andare in ospedale per ulteriori controlli. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno aperto le indagini per scoprire l’identità dei due ragazzi autori del gesto che sono scappati facendo perdere le loro tracce. L'articolo Milano, Darsena: spingono ... Leggi su ilfattoquotidiano

