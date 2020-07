Lancio di preservativi contro Adinolfi durante la presentazione del suo libro. “Siete fascisti” (Di domenica 12 luglio 2020) Contestati con un Lancio di preservativi il presidente del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, ed il sindaco di Pomigliano d’Arco (Napoli), Lello Russo per la scelta del Comune di concedere il patrocinio al blogger. L’ultracattolico Adinolfi era atteso nella sala comunale della ‘Distilleria’, fa sapere Il Mattino, per la presentazione del suo ultimo libro, Il grido dei penultimi, quando è stato raggiunto da un gruppo di contestatori. Il giornalista, quindi, li avrebbe scansati chiamandoli “fascisti”. Di risposta, i protestanti avrebbero tirato fuori vari preservativi, tutti nuovi, per tirarglieli addosso. Ma questa insolita protesta è solo la fine di un una polemica sorta tra gli organizzatori dell’evento e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il leader del Popolo della Famiglia nel Napoletano : contestazioni e lancio di preservativi (VIDEO) Tempo di lettura: 2 minutiPomigliano d'Arco (Na) – "Depresso, vai altrove" così Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia è stato accolto a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano.

