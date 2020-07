Juventus, Sarri su Dybala: «Partita difficile contro l’Atalanta» – VIDEO (Di domenica 12 luglio 2020) Sarri ha analizzato in conferenza stampa la prestazione di Dybala contro l’Atalanta: le parole del tecnico della Juventus – VIDEO Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha commentato la prestazione offerta da Paulo Dybala contro l’Atalanta nella gara dell’Allianz Stadium. «È stata una Partita difficile per lui», ha ammesso Sarri nel corso della conferenza stampa post-gara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Juventus - l’analisi di Sarri : “Atalanta problematica - ma pensavo di vincere. Scudetto? Un proverbio dice…” La solita Atalanta straripante contro una Juventus in affanno che, grazie a due rigori trasformati da Cristiano Ronaldo, si porta a casa un pareggio d’oro per la corsa scudetto. Ma guai a dire a Sarri se è ‘tranquillo’ ...

La solita Atalanta straripante contro una in affanno che, grazie a due rigori trasformati da Cristiano Ronaldo, si porta a casa un pareggio d’oro per la corsa scudetto. Ma guai a dire a se è ‘tranquillo’ ... Juventus - Sarri : «Punto importante. Pensavo di poter vincere» Maurizio Sarri ha parlato al termine della sfida pareggiata contro l’Atalanta: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Maurizio Sarri , allenatore della Juventus , ha analizzato la sfida pareggiata all’Allianz Stadium contro ...

Maurizio ha parlato al termine della sfida pareggiata contro l’Atalanta: le dichiarazioni del tecnico della Maurizio , allenatore della , ha analizzato la sfida pareggiata all’Allianz Stadium contro ... Juventus - Sarri sorride : “Punto pesante contro una squadra fortissima” La Juventus si salva contro una grande Atalanta e ipoteca il nono scudetto. I bianconeri hanno ora 8 punti di vantaggio sulla Lazio e 9 sui nerazzurri. Il tecnico Maurizio Sarri analizza la prestazione dei suoi uomini. [caption ...

