Hamsik fa gli auguri a Gattuso per stasera postando la foto del loro faccia a faccia del 2008 (Di domenica 12 luglio 2020) L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha scelto un modo particolare per fare gli auguri a Rino Gattuso per la partita contro il Milan di stasera. Lo slovacco ha postato su Instagram la foto che lo ritrae giovanissimo, nel 2008, in un faccia a faccia con Gattuso, allora giocatore del Milan. Il giovane Gattuso, all’epoca, gli si rivolse con veemenza dicendogli: “Cosa vuoi? Cosa fai?”. Uno scatto rimasto indelebile, con un Marek quasi impaurito di fronte ad un Rino arrabbiatissimo. Hamsik ha voluto ricordare all’ex collega l’episodio aggiungendo il suo augurio di vittoria: “In bocca al lupo per ... Leggi su ilnapolista

Giovanni Cobolli Gigli torna sullo scudetto del 2018 : “Il Napoli lo perse sul campo - lo ammise Marek Hamsik” Giovanni Cobolli Gigli , ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli , nel corso di Radio Goal. “Il Napoli di Maurizio Sarri nel 2018 non perse lo scudetto davanti alla televisione, lo ammise anche Marek Hamsik. Il ...

, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss , nel corso di Radio Goal. “Il di Maurizio Sarri nel non lo davanti alla televisione, lo anche Hamsik. Il ... Hamsik : «Napoli Juve grandissima sfida - spero vincano gli azzurri» Marek Hamsik augura al Napoli di Rino Gattuso di sconfiggere la Juve nella finale di Coppa Italia e di conquistare così il trofeo Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Marek Hamsik ha presentato la sfida valida per la finale di Coppa ...

Marek augura al Napoli di Rino Gattuso di sconfiggere la nella finale di Coppa Italia e di conquistare così il trofeo Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Marek ha presentato la valida per la finale di Coppa ... Mertens è il miglior cannoniere della storia del Napoli : 122 gol - battuto Hamsik Pensare che non doveva nemmeno giocare. Dries Mertens ha stretto i denti e nonostante i problemi fisici accusati negli ultimi giorni ed è sceso in campo. Scelta gusta. Il centravanti belga, con il suo goal, ha spalancato le porte della finale ...

AnnaRagosta : RT @napolista: Hamsik fa gli auguri a Gattuso per stasera postando la foto del loro faccia a faccia del 2008 Su Instagram. Uno scatto rimas… - napolista : Hamsik fa gli auguri a Gattuso per stasera postando la foto del loro faccia a faccia del 2008 Su Instagram. Uno sca… - FrancisJUnder12 : Esatto. Poi al limite posso anche sposare un progetto con determinati giocatori (mertens, callejon, hamsik) ma se h… - titty_napoli : RT @ParticipioPart: Hanno #criticato gli acquisti di Hamsik, Lavezzi, Lopez ecc ancor prima che arrivassero ? Hanno #massacrato Rui e Hysa… - Mary1Boom : RT @ParticipioPart: Hanno #criticato gli acquisti di Hamsik, Lavezzi, Lopez ecc ancor prima che arrivassero ? Hanno #massacrato Rui e Hysa… -