Giuseppe Conte, Alessandro Giuli: stato d'emergenza? No, pieni poteri per non perdere la poltrona (Di domenica 12 luglio 2020) Giuseppe Conte ci condanna a stare male almeno fino al 31 dicembre, se non oltre. Il perdurare dello stato d'emergenza, che secondo le parole del premier «ragionevolmente verrà prorogato fino al 31 dicembre» (o addirittura al 31 gennaio), si porta dietro parecchie incognite e altrettante brutte certezze. La prima delle quali è la prosecuzione dello smart working per tutti i dipendenti pubblici, accompagnata dalla conservazione dei pieni poteri per Palazzo Chigi. Che cosa significa? Anzitutto che Conte potrà continuare a fare ricorso ai Dpcm, ovvero a legiferare aggirando il Parlamento per triangolare direttamente con la giunta monocratica del Comitato tecnico-scientifico e con la Protezione civile. L'allestimento di zone ... Leggi su liberoquotidiano

“Se l’è ritrovato davanti”. Giuseppe Conte - ‘imprevisto’ esilarante : la scena (assurda) diventa virale Giuseppe Conte , incredibile ma vero. Accade a Pellestrina in occasione della visita del premier nella città di Venezia. Il video del premier Giuseppe Conte che passeggia tra le strade dell’isola veneta viene reso pubblico sul profilo ...

, incredibile ma vero. Accade a Pellestrina in occasione della visita del premier nella città di Venezia. Il video del premier che passeggia tra le strade dell’isola veneta viene reso pubblico sul profilo ... Stato d’emergenza Coronavirus : la conferma del premier Giuseppe Conte arriva proprio in queste ore Coronavirus , prorogato lo Stato di emergenza in Italia. Dovrebbe essere Stato esteso fino al 31 dicembre perché non si può ancora cantare vittoria contro il visrus che ha colpito anche il Bel Paese. Lo ha detto il premier Giuseppe ...

, prorogato lo di emergenza in Italia. Dovrebbe essere esteso fino al 31 dicembre perché non si può ancora cantare vittoria contro il visrus che ha colpito anche il Bel Paese. Lo ha detto il ... L’infinita emergenza che serve soltanto a tenere in sella Giuseppe Conte L’Italia dunque si è accorta ieri della Grande Illusione di aver chiuso la partita dell’emergenza covid grazie al presidente del Consiglio che ha imitato, in sedicesimo, il Pietro Badoglio dell’8 settembre ‘43 – ...

fanpage : Giuseppe Conte dice no a Forza Italia. - LegaSalvini : CONTE VERSO LA PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA FINO AL 31 DICEMBRE: COSÌ PRENDE 'PIENI POTERI' - mattiafeltri : La crisi è paurosa (e non è salvo intese) - noitaliani2 : RT @Libero_official: #Coronavirus, proroga dello stato d'emergenza. Il commento di Alessandro Giuli: pieni poteri per non perdere la poltro… - Andyphone : RT @Libero_official: #Coronavirus, proroga dello stato d'emergenza. Il commento di Alessandro Giuli: pieni poteri per non perdere la poltro… -