Forza Motorsport 8 protagonista di un nuovo rumor: girerà a 4K/120fps con ray tracing attivo su Xbox Series X? (Di domenica 12 luglio 2020) Forza Motorsport 8 sarà uno dei titoli di punta del prossimo evento Xbox, incentrato sui titoli first party di Xbox Series X.Al momento, sappiamo ancora poco sulle potenzialità di questo nuovo titolo racing, tuttavia è lecito aspettarsi una grandiosa cura nei dettagli e una grafica eccezionale. Un rumor diffuso in rete da pochissime ore, potrebbe realmente enfatizzare quel "eccezionale".Su Twitter, infatti, è apparso un lungo leak, pieno di informazioni sul nuovo titolo Forza, alcune altamente plausibili e altre forse fin troppo belle per essere vere.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Forza Motorsport annuncia ban per chiunque userà la bandiera dei Confederati sulle auto di gioco In seguito all'esplosione del movimento Black Lives Matter, molte sono le compagnie che stanno effettuando una "pulizia" sociale interna, al fine di sradicare qualsiasi simbolo anche solo lontanamente legato al razzismo e alle grandi discriminazioni ...

In seguito all'esplosione del movimento Black Lives Matter, molte sono le compagnie che stanno effettuando una "pulizia" sociale interna, al fine di sradicare qualsiasi simbolo anche solo lontanamente legato al razzismo e alle grandi discriminazioni ... Forza Motorsport 8 avrà una Story Mode cinematografica? Secondo le ultime rampanti speculazioni sul web, il prossimo capitolo della serie di corse Forza Motorsport , potrebbe introdurre qualcosa di diverso dal solito, ovvero qualcosa di simile ad una Modalità Storia.Stando a quanto ci ricorda ...

Secondo le ultime rampanti speculazioni sul web, il prossimo capitolo della serie di corse , potrebbe introdurre qualcosa di diverso dal solito, ovvero qualcosa di simile ad una Modalità Storia.Stando a quanto ci ricorda ... Forza Motorsport 8 avrà una Story Mode? Un curriculum su Linkedin scatena le speculazioni Secondo le ultime rampanti speculazioni sul web, il prossimo capitolo della serie di corse Forza Motorsport, potrebbe introdurre qualcosa di diverso dal solito, ovvero qualcosa di simile ad una Modalità Storia.Stando a quanto ci ricorda ...

Ultime Notizie dalla rete : Forza Motorsport Forza Motorsport 8 girerà in 4K 120 FPS e ray tracing su Xbox Series X? Tom's Hardware Italia Forza Motorsport 8 protagonista di un nuovo rumor: girerà a 4K/120fps con ray tracing attivo su Xbox Series X?

Forza Motorsport 8 sarà uno dei titoli di punta del prossimo evento Xbox, incentrato sui titoli first party di Xbox Series X. Al momento, sappiamo ancora poco sulle potenzialità di questo nuovo titolo ...

Forza Motorsport 8 su Xbox Series X a 4K, 120fps e ray tracing attivo? 0

Forza Motorsport 8 protagonista di una grande quantità di informazioni in una nuova mandata di voci di corridoio sul gioco per Xbox Series X che sembra andare a 4K, 120fps e con ray tracing. NOTIZIA d ...

Forza Motorsport 8 sarà uno dei titoli di punta del prossimo evento Xbox, incentrato sui titoli first party di Xbox Series X. Al momento, sappiamo ancora poco sulle potenzialità di questo nuovo titolo ...Forza Motorsport 8 protagonista di una grande quantità di informazioni in una nuova mandata di voci di corridoio sul gioco per Xbox Series X che sembra andare a 4K, 120fps e con ray tracing. NOTIZIA d ...