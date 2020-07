Formula 1, incidente tra Ferrari in Austria (Di domenica 12 luglio 2020) Disastro Ferrari, un'altra volta. Dopo l'incidente in Brasile dello scorso campionato, le Ferrari di Vettel e Leclerc sono state di nuovo protagoniste di un autoscontro che ha costretto entrambe le vetture al ritiro, rendendo ancora più amaro un fine settimana (e un inizio di stagione) già pessimo. La SF1000 proprio non andava, e lo si era capito fin dalle qualifiche, con Vettel 10° e Leclerc 11° (partito poi 14° per una penalità), ma la loro gara è durata poche centinaia di metri. Tempo di scattare allo spegnimento del semaforo, superare la prima curva, lanciarsi nel lungo rettilineo che portava alla seconda staccata ed ecco il pasticcio, con Leclerc finito con le gomme sull'ala posteriore del compagno di squadra. Danno irreparabile per Vettel, costretto subito al ritiro, così come il ... Leggi su gqitalia

L'incidente tra Vettel e Leclerc nel Gp di Stiria di Formula 1 In queste immagini tratte da Twitter è possibile vedere il momento dell'incidente tra Vettel e Leclerc durante il Gran Premio di Stiria di Formula 1. Il pilota monegasco ha provato ad attaccare, all'interno di una curva, il rivale

Formula Uno - GP di Stiria : incidente tra le due Ferrari! -Video Secondo gran premio di Formula Uno della stagione che si svolge sempre in Austria, ma quest volta nel circuito di Stiria : subito incidente per le Ferrari Dopo la vittoria di Bottas nel primo Gran Premio della stagione di Formula Uno, si corre oggi

Formula Uno - GP di Stiria : incidente tra le due Ferrari! Secondo gran premio di Formula Uno della stagione che si svolge sempre in Austria, ma quest volta nel circuito di Stiria: subito incidente per le Ferrari Dopo la vittoria di Bottas nel primo Gran Premio della stagione di Formula Uno, si corre oggi

