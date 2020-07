Formula 1 – Hamilton in estasi, Bottas soddisfatto e Verstappen annoiato: le parole dei top-3 nel parco chiuso del GP di Stiria (Di domenica 12 luglio 2020) La Mercedes domina il Gran Premio di Stiria, prendendosi una pazzesca doppietta con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, riuscito nel finale a superare Max Verstappen con una manovra davvero perfetta. Mark ThompsonUna giornata dal gusto dolce soprattutto per il campione del mondo, che ha parlato così nel parco chiuso: “grazie al mio team e a tutti in fabbrica, è un’annata bizzarra ma è bello guidare ed esprimersi a questo livello. Il team ha fatto un ottimo lavoro, ho evitato i cordoli e l’ho portata al traguardo. Ho cercato di superare il prima possibile i doppiati, sono grato di essere tornato al primo posto e mi sembra di essere passato tanto tempo dall’ultima vittoria. Io adoro le gare consecutive, sono contento di andare ... Leggi su sportfair

