Ferrari, piove sul bagnato: Leclerc fuori dai 10 (Di domenica 12 luglio 2020) Nel diluvio il monegasco escluso dal Q3: Vettel decimo. Rosse precedute da Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault ed Alpha Tauri. Leggi su quotidiano

Formula 1 – Piove sul bagnato in casa Ferrari : Leclerc sotto doppia investiagazione dopo le qualifiche Letteralmente Piove sul bagnato in casa Ferrari . dopo la pessima prestazione nelle qualifiche bagnate del Gp della Stiria, con Sebastian Vettel 10° e Charles Leclerc addirittura fuori nel Q2, arriva una brutta notizia proprio per il pilota ...

Piove sul bagnato per la Ferrari Le qualifiche bagnate del GP di Stiria hanno generato parecchia incertezza. Sotto l'acquazzone del Red Bull Ring è stato il solito Lewis Hamilton a imporsi, rifilando 1.2 secondi al primo inseguitore Max Verstappen, complice di ...

