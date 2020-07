Erling Haaland è stato cacciato di peso da un locale in Norvegia (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) La serata non ha avuto l’epilogo sperato, per Erling Braut Haaland, attaccante prodigio del Borussia Dortmund. Il giocatore, che tra nove giorni compirà 21 anni, sta trascorrendo le vacanze in Norvegia, dove nella notte è stato cacciato da un locale dalla sicurezza. Haaland ha provato a protestare all’esterno della struttura ma diversi uomini della sicurezza hanno impedito qualsiasi ulteriore lamentela. Soltanto ieri pubblicava sui propri social una foto mentre era intento a tagliare gli alberi, con tanto di didascalia “Vacanza = lavoro“. Haaland just got kicked out of the club in Norwaypic.twitter.com/AKI4IwrGJS — Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020 L'articolo Erling Haaland ... Leggi su ilnapolista

Eerling Haaland : “L’inverno sta arrivando - tagliamo un po’ di legna” (FOTO) Eerling Braut Haaland è tornato in Norvegia dopo la conclusione della stagione 2019/2020 di Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund. Non esattamente giornate di riposo quelle che il calciatore sta passando in Patria, come testimoniato ...

Braut è tornato in Norvegia dopo la conclusione della stagione 2019/2020 di Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund. Non esattamente giornate di riposo quelle che il calciatore sta passando in Patria, come testimoniato ... GAZZETTA – “Erling Haaland l’antivirus” “ Haaland l’antivirus” è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport, che dopo oltre due mesi può tornare a dedicare un primo piano al calcio giocato. In particolar modo, la rosea ...

“ l’antivirus” è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La dello Sport, che dopo oltre due mesi può tornare a dedicare un primo piano al calcio giocato. In particolar modo, la rosea ... ESCLUSIVA | Intervista al primo allenatore di Haaland : "Vi racconto Erling e quale sarà il suo futuro" 90min ha ottenuto in ESCLUSIVA un'Intervista con Alf Ingve Berntsen, il primo allenatore della stella del Borussia Dortmund Erling Haaland che lo ha avuto al Byrne tra il 2006 ed il 2015. Bernsten ha parlato di com'era il talento norvegese da ...

napolista : Erling Haaland è stato cacciato di peso da un locale in Norvegia (VIDEO) Sono intervenuti diversi uomini della sicu… - lucasinaciio7 : @LcMeirelees10 @CR7Brasil @Cristiano 1-Lewandowski 2-Cristiano 3-Ciro Immobile 4-Timo Werner 5-Erling Haaland - rowstock09 : Persone che oggi hanno tagliato legna: io ed Erling Haaland - DrApocalypse : Erling Haaland, l'attaccante norvegese in mutande al mare - la foto social - speedy_da : RT @mvnchestercity: Erling Haaland? Del Manchester City como su padre (Alf-Inge). -