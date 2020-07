Ema Stokholma choc a Vita in Diretta: «Mia madre ha provato ad affogarmi, voleva mi gettassi da un ponte» (Di domenica 12 luglio 2020) Ema Stokholma choc a Vita in Diretta: «Mia madre ha provato ad affogarmi e mi ha chiesto di suicidarmi». Andrea Delogu commossa. Oggi, la conduttrice radiofonica italo-francese, ospite nel salotto di Rai1, ha parlato del suo libro Per il mio bene, raccontando con coraggio un periodo molto duro della sua Vita. Ecco il racconto doloroso di Ema Stokholma: «Mia madre mi picchiava da quando ero molto piccola. A quattro anni il primo pugno in macchina. Era la prima volta che succedeva in auto, da quel momento ho iniziato a sentirmi in pericolo ovunque, non solo in casa». Poi Andrea Delogu commossa riprende dei passi del libro: «Tua madre ha provato ad affogarti ... Leggi su attualitavip.myblog

Ema Stokholma gela Andrea Delogu “Mia madre ha tentato di affogarmi” Scioccanti le rivelazioni di Ema Stokholma , la conduttrice radiofonica stupisce Andrea Delogu quando racconta la sua terribile infanzia Hanno fatto parlare molto le rivelazioni della bella e affascinante Ema Stokholma . Ospite a La vita in diretta e ...

Scioccanti le rivelazioni di Ema , la conduttrice radiofonica stupisce quando racconta la sua terribile infanzia Hanno fatto parlare molto le rivelazioni della bella e affascinante Ema . Ospite a La vita in diretta e ... Ema Stokholma in tv svela mia madre mi picchiava quando ero piccola Ema Stokholma fa un racconto choc a “Vita in Diretta”: «Mia madre ha provato ad affogarmi, poi mi ha chiesto di gettarmi da un ponte». Andrea Delogu commossa, è stata ospite nel programma pomeridiano e ha parlato del ...

Ema fa un racconto choc a “Vita in Diretta”: «Mia ha provato ad affogarmi, poi mi ha chiesto di gettarmi da un ponte». Andrea Delogu commossa, è stata ospite nel programma pomeridiano e ha parlato del ... Ema Stokholma : ‘Mia madre ha tentato di affogarmi’ Un’infanzia segnata dalla violenza, resa ancor più drammatica dal fatto che a perpetrarla è una madre, colei che dovrebbe amare un figlio più di chiunque altro. Ema Stokholma racconta la propria esperienza a La vita in ...

Cristina_1799 : RT @RaiQuattro: Il nostro viaggio 'sonoro' per l'Europa prosegue nella città di Tromsø, dove Ema Stokholma e Mattia Briga ci raccontano i s… - Laufan845 : RT @Almi__C: 'Avere questa voce e riempire uno spazio così anche se vuoto è un dono' Ema Stokholma, innamorata della voce di Ermal, è una d… - EForte70 : Waiting for Ema Stokholma al festival Il Libro Possibile #libri, #puglia #polignanoamare #festival - gabxrouge : ho appena scoperto che stasera ema stokholma fa il dj set a gallipoli stasera bene bisogna solo trovare le persone… - Annamar18224839 : RT @Almi__C: 'Avere questa voce e riempire uno spazio così anche se vuoto è un dono' Ema Stokholma, innamorata della voce di Ermal, è una d… -