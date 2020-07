E' scontro sullo stato d'emergenza. Conte: meglio attrezzati per cattive evenienze (Di domenica 12 luglio 2020) Il governo dovrà decidere nei prossimi giorni. Martedì il voto in Parlamento sul prolungamento fino a fine luglio delle norme anti-contagio in scadenza martedì Leggi su tg.la7

Scontro sullo stato d'emergenza : il governo lavora al dpcm AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi. I numeri dell'Oms sulla diffusione dell'epidemia nel mondo fanno scattare nuovamente l'allerta anche in Italia. "Duecentoventimila contagi Covid in un solo giorno a ...

AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi. I numeri dell'Oms sulla diffusione dell'epidemia nel mondo fanno scattare nuovamente l'allerta anche in Italia. "Duecentoventimila contagi Covid in un solo giorno a ... Scontro sullo stato di emergenza - altolà di Berlusconi : 'Conte rispetti la Costituzione' La proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre per contrastare il coronavirus non piace alle opposizioni e accende lo Scontro politico. Dopo le critiche della presidente del Senato Elisabetta ...

La proroga dello di fino al 31 dicembre per contrastare il coronavirus non piace alle opposizioni e accende lo politico. Dopo le critiche della presidente del Senato Elisabetta ... ​E' scontro al governo sullo stato d'emergenza AGI - Si apre il confronto nel governo sul piano di Aspi recapitato nel tardo pomeriggio. Piano che è sul tavolo di palazzo Chigi e sarà al centro del Cdm di martedi' (ma è possibile che l'esecutivo si prenda ancora altro ...

tg2rai : Il nuovo #DecretoantiCovid, stretta su voli e movida. Sullo stato di emergenza è scontro tra Governo e opposizione.… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Il nuovo #DecretoantiCovid, stretta su voli e movida. Sullo stato di emergenza è scontro tra Governo e opposizione. L'allarme n… - Notiziedi_it : Scontro sullo stato d’emergenza: il governo lavora al dpcm - zazoomblog : Scontro sullo stato demergenza: il governo lavora al dpcm - #Scontro #sullo #stato #demergenza: - PinoScarfo : Scontro sullo stato d'emergenza: il governo lavora al dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : scontro sullo Scontro sullo stato d'emergenza: il governo lavora al dpcm AGI - Agenzia Italia Juve, Bernardeschi ha dubbi sul Napoli: Gattuso prova a convincerlo

ederico Bernardeschi è una delle contropartite che il Napoli gradirebbe in cambio di Arek Milik ma il bianconero non è convinto della destinazione, al netto di difficoltà economiche che avrebbe il suo ...

Non riescono a cambiare rotta: lo scontro tra le navi è inevitabile e violento

Autostrade, ultimatum del governo ad Aspi: "O nuova proposta nel week end o revoca inevitabile" Arriva l'ultimatum del governo ad Aspi: o entro il week end arriverà una nuovo proposta che tuteli l'int ...

ederico Bernardeschi è una delle contropartite che il Napoli gradirebbe in cambio di Arek Milik ma il bianconero non è convinto della destinazione, al netto di difficoltà economiche che avrebbe il suo ...Autostrade, ultimatum del governo ad Aspi: "O nuova proposta nel week end o revoca inevitabile" Arriva l'ultimatum del governo ad Aspi: o entro il week end arriverà una nuovo proposta che tuteli l'int ...