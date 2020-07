Dybaldo, garanzia contro i blackout Juve. E ora CR7 tallona Immobile (Di domenica 12 luglio 2020) Torna il Dybaldo e la Juventus ritrova il sorriso. La coppia d'oro della Signora non è bastata per battere l'Atalanta dei ragazzi terribili di Gasperini, che arrivava da 9 vittorie di fila, però è ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Dybala è tornato titolare al centro del tridente dopo la squalifica per diffida contro il Milan. Senza il numero dieci (e senza De Ligt, squalificato pure lui) la squadra aveva preso 4 gol dai rossone ...Pagelle e tabellino di Juventus-Torino, derby della Mole della 30° giornata di Serie A. Poker bianconero, con Dybala e Ronaldo in evidenza Buffon 6,5 – Record con vittoria, pomeriggio speciale per il ...